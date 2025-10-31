Дев Сахні висловився щодо поєдинку між українським та британським боксерами. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News.

Читайте також Непереможний боксер зізнався, чи є слабкі сторони в Усика

Що сказав Сахні про бій Усик – Вордлі?

Представник Queensberry Promotions сподівається, що поєдинок відбудеться. Адже Вордлі є головним претендентом на чемпіонський титул WBO, яким володіє Усик.

Окрім того, Сахні вважає, що Вордлі може нокаутувати Усика. Він також відповів, чи є щось, чим британський боксер може здивувати абсолютного чемпіона світу з України.

Я б насправді сказав "так", бо він просто якийсь дивак зі Східної Англії, який не вивчив традиційного способу боксу, і він буде шукати можливості, щоб його нокаутувати. Він піде туди без жодного страху. Тож так, у нього є чудовий шанс,

– сказав Сахні.

Раніше Дерек Чісора розповів, коли Олександр Усик повернеться на ринг. Ветеран боку в інтерв'ю The Sun Sport заявив, що розмовляв з українцем, і скоріш за все він повернеться не раніше літа 2026 року.

Усик – Вордлі: що говорять про бій?