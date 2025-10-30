Проте ще невідомо, чи битиметься Усик проти Вордлі. Френк Воррен висловився про можливе протистояння, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Scene.

Що Воррен сказав про бій Усик – Вордлі?

Промоутер заявив, що Усик повинен захистити чемпіонський пояс за версією WBO у надважкій вазі. А також Воррен повідомив, що наразі тривають перемовини щодо організації бою.

Ми ведемо переговори. Якщо ми не досягнемо домовленості, справа перейде до промоутерських торгів. Хто виграє торги – той визначить місце проведення бою, дату, і контракти мають бути підписані. Після цього пан Усик або підпише угоду, або ні. Якщо підпише – матимемо бій, якщо ні – Фабіо стане чемпіоном і битиметься з іншим суперником,

– поділився Воррен.

Раніше Егіс Клімас в інтерв'ю Pro Boxing Fans висловився щодо Олександра Усика. Менеджер українського боксера заявив, що його підопічний сповна сил та мотивації, аби продовжувати кар'єру.

Протистояння Усик – Вордлі: що відомо?