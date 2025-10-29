Дерек Чісора висловився про бій між Усиком та Вордлі. Досвідчений боксер пояснив, чому британцю не варто битися з абсолютним чемпіоном світу з України, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxNation.

Чому Вордлі не треба битися з Усиком?

Дерек Чісора порадив не битися Фабіо Вордлі з Олександром Усиком. Тому що у британського боксера не має шансів у протистоянні з українським "Королем хевівейту".

Натомість Чісора заявив, що Вордлі краще битися з іншим боксером. Дерек вважає, що Фабіо варто зустрітися з Даніелем Дюбуа.

Я знав, що Фабіо Вордлі міцний як сталь. Коли я спарингував з ним, бив його, він постійно повертався. Але він не зможе перемогти Усика. Нехай б'ється з Даніелем Дюбуа,

– сказав Чісора.

Раніше в інтерв'ю The Sun Sport Дерек Чісора назвав боксерів, які можуть здолати Олександра Усика. Ветеран боксу обрав себе та непереможеного німця Агіта Кабаєла.

Усик – Вордлі: що відомо про бій?