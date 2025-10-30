Проте Вордлі може побитися з іншим боксером перед поєдинком з Усиком. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на журналіста ESPN Сальвадора Родрігеса.
З ким може побитися Вордлі?
Сальвадор Родрігес поділився інформацією від президента WBO Густаво Олів'єрі щодо можливого наступного поєдинку Фабіо Вордлі у професійному ринзі.
Британський боксер може зустрітися з Мозесом Ітаумою перед протистоянням з Олександром Усиком.
Якщо Фабіо Вордлі не вийде одразу на Олександра Усика, WBO може призначити бій Фабіо проти Ітауми за титул тимчасового чемпіона, але спочатку оцінить медичний стан українця,
– повідомив Родрігес.
Раніше Френк Воррен в інтерв'ю BoxNation звернувся до Усика. Промоутер попросив українського боксера дотримати слова та вийти на бій з Фабіо Вордлі.
Що відомо про Вордлі та Ітауму?
25 жовтня Фабіо Вордлі нокаутував Джозефа Паркера в 11 раунді поєдинку у Лондоні. Британський боксер здобув 20 перемогу у професійному ринзі та ще не зазнав жодної поразки.
Мозес Ітаума за свою кар'єру провів 13 поєдинків. На його рахунку 13 перемог та жодної поразки.
Востаннє Ітаума бився у серпні 2025 року проти Ділліана Вайта. Британський боксер нокаутував земляка у першому раунді.