Однако Уордли может подраться с другим боксером перед поединком с Усиком. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на журналиста ESPN Сальвадора Родригеса.

С кем может подраться Уордли?

Сальвадор Родригес поделился информацией от президента WBO Густаво Оливьери относительно возможного следующего поединка Фабио Уордли в профессиональном ринге.

Британский боксер может встретиться с Мозесом Итаумой перед противостоянием с Александром Усиком.

Если Фабио Уордли не выйдет сразу на Александра Усика, WBO может назначить бой Фабио против Итаумы за титул временного чемпиона, но сначала оценит медицинское состояние украинца,

– сообщил Родригес.

Ранее Фрэнк Уоррен в интервью BoxNation обратился к Усику. Промоутер попросил украинского боксера сдержать слово и выйти на бой с Фабио Уордли.

Что известно об Уордли и Итауме?