Однако Уордли может подраться с другим боксером перед поединком с Усиком. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на журналиста ESPN Сальвадора Родригеса.
С кем может подраться Уордли?
Сальвадор Родригес поделился информацией от президента WBO Густаво Оливьери относительно возможного следующего поединка Фабио Уордли в профессиональном ринге.
Британский боксер может встретиться с Мозесом Итаумой перед противостоянием с Александром Усиком.
Если Фабио Уордли не выйдет сразу на Александра Усика, WBO может назначить бой Фабио против Итаумы за титул временного чемпиона, но сначала оценит медицинское состояние украинца,
– сообщил Родригес.
Ранее Фрэнк Уоррен в интервью BoxNation обратился к Усику. Промоутер попросил украинского боксера сдержать слово и выйти на бой с Фабио Уордли.
Что известно об Уордли и Итауме?
25 октября Фабио Уордли нокаутировал Джозефа Паркера в 11 раунде поединка в Лондоне. Британский боксер одержал 20 победу в профессиональном ринге и еще не потерпел ни одного поражения.
Мозес Итаума за свою карьеру провел 13 поединков. На его счету 13 побед и ни одного поражения.
Последний раз Итаума дрался в августе 2025 года против Диллиана Уайта. Британский боксер нокаутировал земляка в первом раунде.