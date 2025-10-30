Бій Усик – Вордлі став темою номер один для обговорення у світі боксу. Дерек Чісора вкотре висловився про поєдинок між британцем та українцем, повідомляє 24 канал із посиланням на The Sun Sport.
Що сказав Чісора про бій Усик – Вордлі?
Ветеран боксу заявив, що посилені тренування та підготовка Вордлі нічого не змінять у бою проти Усика. Чісора не вірить у те, що британський боксер зможе перемогти українського чемпіона.
Якщо він битиметься з Усиком, то Олександр нокаутує його за шість раундів. Він змусить його працювати у той момент, коли Фабіо цього не захоче. Він – звір,
– сказав Чісора.
Боксер також зателефонував Усику, щоб запитати, чи Вордлі переможе його нокаутом, але він не підняв слухавку. Чісора припустив, що українець зайнятий поїданням торта, як він це любить.
Раніше в інтерв'ю Box Nation Дерек Чісора порадив Фабіо Вордлі побитися з іншим боксером. Він заявив, що британцю краще зустрітися з Даніелем Дюбуа.
Усик – Вордлі: що відомо про можливий поєдинок?
Фабіо Вордлі переміг Джозефа Паркера та став головним претендентом на титул WBO. Якщо Усик відмовиться від бою чемпіонський пояс перейде до британця.
Усик планує повернутися на ринг у 2026 році. Ймовірний, бій українця з британцем відбудеться у березні наступного року.
Раніше Роб Ходжкінс оцінив шанси Вордлі у бою проти Усика. Тренер Фабіо вважає, що це буде захопливий поєдинок.