Однако еще неизвестно, будет ли драться Усик против Уордли. Фрэнк Уоррен высказался о возможном противостоянии, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.

Что Уоррен сказал о бое Усик – Уордли?

Промоутер заявил, что Усик должен защитить чемпионский пояс по версии WBO в супертяжелом весе. А также Уоррен сообщил, что сейчас продолжаются переговоры по организации боя.

Мы ведем переговоры. Если мы не достигнем договоренности, дело перейдет к промоутерским торгам. Кто выиграет торги – тот определит место проведения боя, дату, и контракты должны быть подписаны. После этого господин Усик или подпишет соглашение, или нет. Если подпишет – будем иметь бой, если нет – Фабио станет чемпионом и будет драться с другим соперником,

– поделился Уоррен.

Ранее Эгис Климас в интервью Pro Boxing Fans высказался относительно Александра Усика. Менеджер украинского боксера заявил, что его подопечный полон сил и мотивации, чтобы продолжать карьеру.

Противостояние Усик – Уордли: что известно?