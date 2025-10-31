Дев Сахни высказался относительно поединка между украинским и британским боксерами. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News.
Что сказал Сахни о бое Усик – Уордли?
Представитель Queensberry Promotions надеется, что поединок состоится. Ведь Уордли является главным претендентом на чемпионский титул WBO, которым владеет Усик.
Кроме того, Сахни считает, что Уордли может нокаутировать Усика. Он также ответил, есть ли что-то, чем британский боксер может удивить абсолютного чемпиона мира из Украины.
Я бы на самом деле сказал "да", потому что он просто какой-то чудак из Восточной Англии, который не изучил традиционного способа бокса, и он будет искать возможности, чтобы его нокаутировать. Он пойдет туда без всякого страха. Так что да, у него есть отличный шанс,
– сказал Сахни.
Ранее Дерек Чисора рассказал, когда Александр Усик вернется на ринг. Ветеран стороны в интервью The Sun Sport заявил, что разговаривал с украинцем, и скорее всего он вернется не раньше лета 2026 года.
Усик – Уордли: что говорят о бое?
Фрэнк Уоррен заявил, что команды боксеров ведут переговоры относительно поединка. Он отметил, если они не договорятся, то бой выставят на промоутерские торги.
Фабио Уордли может подраться с другим боксером. Если Александр Усик не сможет драться с британцем, то второй встретится с Мозесой Итаумой.
Роб Ходжкинс оценил шансы Уордли в бою против Усика. Тренер считает, что его подопечный имеет прекрасную возможность одолеть украинского боксера.