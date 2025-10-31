Дев Сахни высказался относительно поединка между украинским и британским боксерами. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News.

Что сказал Сахни о бое Усик – Уордли?

Представитель Queensberry Promotions надеется, что поединок состоится. Ведь Уордли является главным претендентом на чемпионский титул WBO, которым владеет Усик.

Кроме того, Сахни считает, что Уордли может нокаутировать Усика. Он также ответил, есть ли что-то, чем британский боксер может удивить абсолютного чемпиона мира из Украины.

Я бы на самом деле сказал "да", потому что он просто какой-то чудак из Восточной Англии, который не изучил традиционного способа бокса, и он будет искать возможности, чтобы его нокаутировать. Он пойдет туда без всякого страха. Так что да, у него есть отличный шанс,

– сказал Сахни.

Ранее Дерек Чисора рассказал, когда Александр Усик вернется на ринг. Ветеран стороны в интервью The Sun Sport заявил, что разговаривал с украинцем, и скорее всего он вернется не раньше лета 2026 года.

Усик – Уордли: что говорят о бое?