Фабио Уордли в очередной раз заявил, что может нанести Александру Усику дебютное поражение в его карьере. Британский боксер уверен, что Усика можно победить, передает 24 Канал со ссылкой на Ariel Helwani.

Как одолеть Усика по мнению Уордли?

Британец заверил, что Усик, как и все другие боксеры, имеют слабые стороны.

Я уже доказал, что пока я дышу и стою на ногах, остаюсь опасным для любого – даже для Усика. Супертяжелый вес – это очень опасная игра. Александр – боксер из поколения талантов, но он не непобедим. Да, у него минимум слабых сторон, найти их сложно, но они все же существуют,

– заявил Уордли.

Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что сейчас продолжаются переговоры о поединке Усик – Уордли.

"Мы ведем переговоры. Если мы не достигнем договоренности, дело перейдет к промоутерским торгам. Кто выиграет торги – тот определит место проведения боя, дату, и контракты должны быть подписаны. После этого господин Усик или подпишет соглашение, или нет. Если подпишет – будем иметь бой, если нет – Фабио станет чемпионом и будет драться с другим соперником", – процитировало слова Уоррена издание Boxing Scene.

Что известно о вероятном бое Усик – Уордли?