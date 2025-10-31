Дерек Чисора рассказал, когда вернется Александр Усик. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на The Sun Sport.
Когда будет драться Усик?
Дерек Чисора заявил, что хочет увидеть реванш между Джозефом Паркером и Фабио Уордли. Британец отметил, что возможно Александр Усик отдаст титул, как это было перед боем между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.
А потом Усик вернется и встретится с победителем противостояния. И тогда уже украинский боксер сразится с Паркером или Уордли за все четыре пояса и распродадут стадион.
Чисора признался, что общался с Усиком по FaceTime. Британский боксер предположил, когда украинец вернется на ринг.
Он будет ждать. Я думаю, он подерется летом. Я общался с ним по FaceTime, видел, что он не в форме. Мы увидим Усика летом,
– сказал Чисора.
Ранее Дюк Маккензи в интервью Seconds Out поделился прогнозом на бой между Усиком и Уордли. Легенда бокса не верит, что украинский боксер может уступить британцу в очном противостоянии.
Что говорят о бое Усик – Уордли?
Фрэнк Уоррен призвал Александра Усика сдержать обещание. Промоутер хочет, чтобы абсолютный чемпион мира вышел на бой с Фабио Уордли.
Александр Красюк не видит смысла в поединке Усик – Уордли. Экс-промоутер украинца считает, что он должен завершить карьеру.
Мозес Итаума заявил, что Усик должен дать бой Уордли. По его мнению, британец заслужил на поединок с украинским чемпионом.