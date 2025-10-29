Не остался и в стороне Роб Ходжкинс, который оценил шансы Уордли в поединке против Усика. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на BoxNation.

Читайте также И это не Уордли: экс-промоутер Усика назвал боксера, который в ближайшее время станет чемпионом мира

Какие шансы у Уордли в бою против Усика?

Тренер Фабио Уордли высказался о возможном бое своего подопечного с Александром Усиком. Специалист заявил, что они подготовят план, чтобы выбить украинского боксера из колеи.

Однако все зависит от Уордли и его уверенности. Роб Ходжкинс заявил, что он должен выйти на ринг, зная на 100 процентов, что победит и нокаутирует Усика.

Усик – боец высочайшего класса, но что будет, если Фабио попадет? Обе его руки могут уравнять шансы. Это будет захватывающий поединок, и мы уже не можем дождаться, чтобы начать подготовку.

– сказал специалист.

Напомним, что Фабио Уордли нокаутировал Джозефа Паркера в 11 раунде в поединке в минувшие выходные. Британец стал временным чемпионом мира по версии WBO.

Ранее Дюк Маккензи в интервью Seconds Out высказался о бое между Усиком и Уордли. Легенда бокса заявил, что не имеет оснований для победы британца, который выйдет в ринг явным андердогом.

Что в сообществе говорят об Усике – Уордли?