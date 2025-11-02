Джаррелл Миллер тоже высказался о противостоянии Усик – Уордли. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Fight Hub TV.

Читайте также Я общался с ним по FaceTime, – Чисора рассказал, когда будет драться Усик

Какой прогноз сделал Миллер?

Американский супертяжеловес считает, что Александр Усик перебоксирует Фабио Уордли в очном противостоянии. Поскольку, британец медленно входит в поединок, а также ему много времени, чтобы набрать обороты.

У него не хватает мощности и агрессии. Это будет именно боксерский поединок, и, по моему мнению, Усик одержит победу. Может ли Уордли досрочно остановить Усика? Не думаю,

– сказал Миллер.

Напомним, что Уордли досрочно победил Паркера в поединке в Лондоне – 25 октября. Он отправил в нокаут своего соперника в 11 раунде противостояния

Ранее Джозеф Паркер в интервью The Ariel Helwani Show предположил, как Александр Усик отреагировал на его поражение Фабио Уордли. Новозеландский боксер считает, что абсолютный чемпион мира обрадовался победе британца.

Усик – Уордли: что говорят о противостоянии?