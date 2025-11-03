Дев Сахні поділився думками про те, що буде у разі перемоги Вордлі у бою проти Усика. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на iFL TV.

Що буде у разі поразки Усика від Вордлі?

Дев Сахні заявив, що Джозеф Паркер був заслужено фаворитом у бою проти Фабіо Вордлі. Проте британський боксер із тих хлопців, яким не має різниці з ким битися, чи то абсолютний чемпіон світу, чи медаліст Олімпіади.

Представник Queensberry Promotions висловився про бій Усик – Вордлі. Він припустив, що буде, якщо британський боксер зможе здолати українського "Короля хевівейту".

Уже зараз можна взяти цей сценарій до Голлівуду і сказати: У мене є чудова історія про цього хлопця, консультанта з підбору персоналу. Хочете зняти про нього фільм? Як далеко він зайшов? І вони скажуть: Забирайся. Занадто нереалістично. А що станеться, якщо він поб’є Усика? Найбільша історія, яку коли-небудь розповідали,

– висловився Сахні.

Раніше Дерек Чісора в інтерв'ю The Sun висловився про поєдинок між Усиком та Вордлі. Ветеран боксу вважає, що український боксер може віддати титул британцю для його реваншу з Паркером, а потім зустрінеться з переможцем.

Що говорять про бій Усик – Вордлі у боксерській спільноті?