Після цього Тайсон Ф'юрі вирішив вчергове попрощатись із профі-рингом. Британець насолоджується заслуженою пенсією, де проводить багато часу із родиною. Попри це все, інсайдери та ЗМІ запевняють, що відхід Ф'юрі цього разу не є остаточним, інформує 24 Канал.

Читайте також Майбутнє Ентоні Джошуа: з ким може побитись жертва Усика

Хто може повернути Тайсона Ф'юрі у ринг?

У пресі розмірковують, хто ж міг би повернути Ф'юрі на професійний ринг. Тут присутня трилогія з Олександром Усиком, про яку говорять найбільше, британська битва проти Ентоні Джошуа та незвичний двобій проти Логана Пола.

Відзначимо, що Тайсон закінчив кар'єру на статистиці у 34 перемоги (24 – нокаутом), 2 поразки та одну нічию.

Промоутер "Циганського короля" Френк Воррен у коментарі Sky Sports розповідав, що намагається переконати Тайсона відновити кар'єру. Відомий функціонер вважає, що великі гроші здатні повернути Тайсона.

Звичайно, всі хочуть побачити його бій з Джошуа. Якщо відверто, то вся річ у грошах. Тільки в них. На цьому етапі кар'єри боксерам важко проводити бої, їх можна зацікавити грошима,

– сказав Воррен.

Раніше Воррен заявив, що британський боксер може здійснити камбек у ринг вже у 2026 році.

Логан Пол

Найсвіжішим суперником, якого приписують "Циганському королю", є Логан Пол. Старший брат Джейка Пола майже не має досвіду на боксерському рингу. Він більше відомий у ролі реслера, який влітку 2022-го підписав контракт із WWE.



Логан Пол / Фото Getty Images

Наприкінці серпня 2018-го Пол-старший вийшов у ринг проти ді-джея KSI. Їхній шестираундовий двобій закінчився нічиєю. Реванш між Логаном Полом та Оладжіде Олатунджі відбувся у листопаді 2019-го. На цей раз KSI вдалось завдати поразки старшому Полу за роздільним рішенням суддів.

Також у боксерському досвіді Логана є одна перемога. Вона датована 14 жовтня 2023 року в Манчестері. Наприкінці шестираундового двобою виникла сутичка. Все через витівку Діллона Деніса. Останній намагався застосувати проти Пола прийом із ММА. Після цього Логан вдарив вже лежачого Деніса. Діллон схопився і кинувся на Пола. Лише сек'юріті змогли розборонити боксерів.

Майкл Баффер сигналізував про перемогу Пола над Денісом, якого дискваліфікували.

Як повідомило видання Boxing Reports, між командами Ф'юрі та Пола вже ведуться перемовини. Якщо сторони потиснуть руки, то виставковий двобій може відбутись вже у лютому наступного 2026 року.

Також сторони розглядають два місця проведення можливого поєдинку. Мовиться про Лас-Вегас (США) та Саудівську Аравію. Відомо, що їхній поєдинок може відбутись за зміненими правилами та з використанням рукавичок вагою 8 унцій.

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Олександр Усик

Трилогія Ф'юрі проти Усика є однією із найбільш обговорюваних тем у світі боксу. Тайсон точно хоче нарешті взяти реванш в українця після двох поразок поспіль. Натомість у непереможного абсолютного чемпіона вже є обов'язковий претендент, яким після перемоги над Джозефом Паркером став Фабіо Вордлі. Однак не виключено, що цей двобій взагалі не приваблює Усика.



Олександр Усик / Фото Getty Images

Тому Усик може відмовитись від поєдинку з Вордлі, втративши чемпіонський пояс WBO. Промоутер Френк Воррен у коментарі ютуб-каналу talkSPORT розповів, чому третій бій проти Тайсона потрібен Олександру. Справа полягає у великих грошах.

"Це грошовий бій. Подивіться на варіанти Усика на цей час, коли він має битися з усіма цими обов’язковими претендентами. Ось на якому етапі він зараз. Він заслуговує та повинен заробити всі гроші, які може отримати від боїв, незалежно від того, чи захищатиме він свої титули, чи відмовиться від них – ми цього не знаємо, але його цікавлять лише грошові бої. І я розумію, що в його віці великий грошовий бій – це поєдинок між ним і Тайсоном", – говорив Воррен.

Водночас сам Ф'юрі не вбачає користі у третьому очному поєдинку проти Усика. Британець вважає, що трилогія та великий гонорар за цей двобій може погано вплинути на його дітей.

Я не розмовляв з Усиком після реваншу, але знаю, що він казав щось хороше, навіть не негативне – що він не проти третього поєдинку. Звісно, ми обоє отримали б великий гонорар, але навіщо мені це потрібно? Якщо ви дасте мені ще 100 мільйонів – що я з ними робитиму? Це не змінить ні мого життя, ні життя моїх дітей, ні життя моїх онуків. Це просто зробить їх розбещеними та зіпсованими людьми,

– заявляв Тайсон.

Попри такі теперішні слова "Циганського короля", раніше він першим провокував Усика на емоції. Тайсон викладав провокативні відео на адресу українського чемпіона, який ніяк не відреагував на такий образливий контент британця.

Все б нічого, якби Ф'юрі не наважився публічно анонсувати трилогію з Усиком, яка начебто була запланована на квітень 2026 року на лондонському "Вемблі". Однак цей анонс виявився брехнею із вуст Тайсона, який полюбляє розкидатись гучними заявами, що не несуть правди.

Менеджер українця Егіс Клімас запевняв, що його клієнт готовий до такого третього бою. Однак вагається, чи зацікавить уболівальників боксу третій поєдинок Усика проти Ф'юрі.

"Не знаю. Треба подивитися на ситуацію – що буде доступним. Він уже двічі переміг Ф’юрі. Але чи справді фанати цього хочуть? Це питання не до мене, а до них. Чи заповнять вони стадіон? Побачимо. Тайсон казав, що хоче битися, але чи це дійсно так? Наш хлопець готовий, він тренується і ніколи не заявляв про завершення кар'єри. З Ф’юрі ніколи не знаєш – сьогодні він каже, що завершує, завтра – що повертається, а потім знову передумує. Ми рухатимемось далі, але лише з тим, що буде реальним і конкретним", – розповів Клімас.

Натомість Сергій Лапін, директор команди Усика, в інтерв'ю The Ring запевняв, що не бачить сенсу в проведенні трилогії проти Тайсона, адже Олександр вже двічі за 2024 рік переміг "Циганського короля".

Теоретично це цікава опція, але для кого? Якщо шанувальники боксу дійсно її підтримають, можливо. Проте, на мою думку, ця глава вже закрита,

– підкреслював Лапін.

До слова. Олександр Усик вирішив продовжити кар'єру до свого 41-річчя.

Ентоні Джошуа

Третім найобговорюванішим претендентом на бій проти Ф'юрі є його зірковий земляк Ентоні Джошуа. Цей бій цілком реальний, адже промоутер Ей Джея Едді Хірн впевнений, що його представнику слід вийти в один ринг проти Ф'юрі.



Ентоні Джошуа / Фото Getty Images

Однак для цього слід повернути Тайсона із пенсії. Хірн вважає, що бій проти Ф'юрі є найважливішим у кар'єрі Джошуа.

Джошуа потрібно добре підготуватися до бою з Ф'юрі. Якщо цей поєдинок відбудеться, то до нього потрібно провести проміжний бій і повернутися у форму. Бо бій з Ф'юрі – найважливіший у кар'єрі Джошуа. Він не має права його програти. Ми не можемо його програти,

– розповідав Хірн.

Якщо Джошуа таки вдасться повернути у ринг Тайсона, то британську битву прихильники боксу можуть побачити вже наступного 2026 року.

Водночас тренер Ей Джея Бен Девісон дотримується іншої думки. Наставник вважає, що немає жодних підстав для проведення бою Джошуа – Ф'юрі. Коуч Ентоні не бачить перспектив у такому британському протистоянні.

"У мене немає відповіді, чи відбудеться бій Джошуа проти Ф'юрі. Ф'юрі вже майже рік, як завершив кар'єру, а Джошуа не бився понад рік і програв останній бій. Тому все видається не дуже перспективним. Шкода буде, якщо бій так і не відбудеться", – сказав Девісон.

Відзначимо, що за спиною Джошуа – 28 переможних боїв (25 – нокаутом) та 4 поразки.

Якщо Тайсон Ф'юрі таки повернеться, то спершу може провести проміжний двобій. Невідомо, що коїться у голові британця. Чи повернеться "Циганський король" на профі-ринг? Покаже лише час.