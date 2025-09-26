Джозеф Паркер назвал боксера, с которым хотел бы встретиться, кроме Александра Усика. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

С кем хочет подраться Паркер?

Джозеф Паркер отметил, что бой с Александром Усиком является вершиной его мечты в боксе. Однако у него не состоялось еще немалое количество крупных поединков, которые он хотел бы провести.

Паркер отметил, что не дрался с Агитом Кабаелом и Филиппом Хрговичем. Джозеф также заявил, что хочет подраться с британским боксером Даниэлем Дюбуа, поскольку их бой не состоялся 22 февраля из-за травмы "Динамита".

У нас остались незавершенные дела с Дюбуа, и если он хочет провести этот бой – мы точно можем это сделать. Нет смысла избегать поединков. Кого бы против меня не поставили - я приму вызов. Очевидно, я уже близок к бою за титул чемпиона мира, но я не хочу просто сидеть и ждать,

– сказал Паркер.

Ранее Bild сообщал о том, что Агит Кабаел определился с датой следующего боя. Немецкий боксер будет драться в Оберхаузене – 10 января 2026 года. Имя соперника пока неизвестно.

Что известно о Джозефе Паркере?