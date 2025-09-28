Френк Воррен розповів, що цей поєдинок буде знаковим для Фабіо Вордлі. За словами промоутера, бій проти Олександра Усика може бути для британського боксера можливістю стати першим, передає 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

Хто може стати володарем титулу WBO, яким володіє Усик?

Попереду у Вордлі бій проти Джозефа Паркера, на кону якого стоятиме право побитись із непереможним українцем.

Усик б'ється двічі на рік, Вордлі четвертий у черзі на бій за титул, тож він мав чекати два роки, перш ніж отримаєте шанс. Зараз Фабіо в одному поєдинку від бою з Усиком. Він бачить у цьому можливість стати першим – все або нічого. Переможець отримає бій з Усиком, або ж Олександр звільнить титул. У такому випадку британець стане чемпіоном, якщо здолає Паркера,

– сказав Воррен.

Що відомо про бій Паркер – Вордлі?