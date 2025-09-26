Фрэнк Уоррен рассказал, как завершится бой между Джозефом Паркером и Фабио Уордли. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на BoxingScene.
Будет ли нокаут в бою Паркер – Уордли?
Промоутер заявил, что Фабио Уордли хочет приблизиться к Александру Усику через поединок с Джозефом Паркером. Поскольку, украинский чемпион дерется дважды в год, а так как британец четвертый в списке, то нужно ждать два года.
Фрэнк Уоррен подчеркнул, что Уордли хочет драться с Усиком вне очереди. Промоутер заявил, что в случае того, что если Александр откажется от титула, то победителя боя Фабио с Паркером объявят чемпионом.
Кроме того, Уоррен рассказал, как завершится бой Паркер – Уордли. Он считает, что один из боксеров досрочно победит.
Надо снять шляпу перед Паркером – он настоящий боец, как и Фабио. И мне нравится, что они оба сказали: Когда прозвучит первый гонг, мы пойдем в центр ринга и будем драться. Этот бой не пройдет всю дистанцию. Это будет настоящая война,
– сказал промоутер.
Отметим, что Джозеф Паркер в интервью Sky Sports говорил о том, что хочет драться не только с Александром Усиком. Новозеландский боксер заявил, что намерен драться против Даниэля Дюбуа.
Бой Паркер – Уордли: что известно о противостоянии?
Джозеф Паркер сразится против Фабио Уордли в Лондоне на "O2 Arena". Поединок запланирован на 25 октября 2025 года.
Победитель боя станет главным претендентом на чемпионский титул WBO, которым владеет Александр Усик. Однако украинский боксер может отказаться и отдать пояс.
Фабио Уордли выступил с громким заявлением относительно боя против Джозефа Паркера. Британец заявил, что попытается нокаутировать новозеландца, считая себя отличным финишером.