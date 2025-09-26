Френк Воррен розповів, як завершиться бій між Джозефом Паркером та Фабіо Вордлі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на BoxingScene.

Чи буде нокаут у бою Паркер – Вордлі?

Промоутер заявив, що Фабіо Вордлі хоче наблизитися до Олександра Усика через поєдинок з Джозефом Паркером. Оскільки, український чемпіон б'ється двічі на рік, а так як британець четвертий у списку, то потрібно чекати два роки.

Френк Воррен наголосив, що Вордлі хоче битися з Усиком поза чергою. Промоутер заявив, що у разі того, що якщо Олександр відмовиться від титулу, то переможця бою Фабіо з Паркером оголосять чемпіоном.

Окрім того, Воррен розповів, як завершиться бій Паркер – Вордлі. Він вважає, що один з боксерів достроково переможе.

Треба зняти капелюха перед Паркером – він справжній боєць, як і Фабіо. І мені подобається, що вони обидва сказали: Коли пролунає перший гонг, ми підемо в центр рингу й будемо битися. Цей бій не пройде всю дистанцію. Це буде справжня війна,

– сказав промоутер.

Відзначимо, що Джозеф Паркер в інтерв'ю Sky Sports говорив про те, що хоче битися не лише з Олександром Усиком. Новозеландський боксер заявив, що має наміри битися проти Даніеля Дюбуа.

Бій Паркер – Вордлі: що відомо про протистояння?