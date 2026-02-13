Промоутер Едді Гірн заявив, що немає гарантії, що Джошуа знову буде битися. Про це він сказав у коментарі First Round TV, інформує DAZN.

Дивіться також Несподіваний поворот: зірковий боєць відмовився від UFC заради бою з Усиком

Що відомо про повернення Джошуа?

Гірн висловив сподівання, що 36-річний спортсмен повернеться, адже любить бокс і може вести за собою молодих бійців.

З точки зору боксу, те, що він пережив у фізичному плані, теж було нелегко. Люди, ймовірно, не усвідомлюють масштабу цього,

– сказав промоутер.

За повідомлення менеджера боксера, він тренується, але ще певний час не буде готовий повернутися до повноцінних боксерських тренувань. Ба більше, Гірн розповів, що до аварії в команді планували бій проти Тайсона Ф'юрі.

Очевидно, що зараз цього не станеться, і я не знаю, чи станеться це взагалі коли-небудь у майбутньому. Але я думаю, що в найближчі кілька тижнів або місяць він може почати повертатися, потроху нарощувати інтенсивність тренувань і дивитися, у якій він формі,

– підсумував промоутер.

Що відомо про ДТП з Джошуа?