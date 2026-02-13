Промоутер Эдди Хирн заявил, что нет гарантии, что Джошуа снова будет драться. Об этом он сказал в комментарии First Round TV, информирует DAZN.

Что известно о возвращении Джошуа?

Хирн выразил надежду, что 36-летний спортсмен вернется, ведь любит бокс и может вести за собой молодых бойцов.

С точки зрения бокса, то, что он пережил в физическом плане, тоже было нелегко. Люди, вероятно, не осознают масштаба этого,

– сказал промоутер.

По сообщению менеджера боксера, он тренируется, но еще некоторое время не будет готов вернуться к полноценным боксерским тренировкам. Более того, Хирн рассказал, что до аварии в команде планировали бой против Тайсона Фьюри.

Очевидно, что сейчас этого не произойдет, и я не знаю, произойдет ли это вообще когда-нибудь в будущем. Но я думаю, что в ближайшие несколько недель или месяц он может начать возвращаться, понемногу наращивать интенсивность тренировок и смотреть, в какой он форме,

– подытожил промоутер.

Что известно о ДТП с Джошуа?