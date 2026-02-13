Промоутер Эдди Хирн заявил, что нет гарантии, что Джошуа снова будет драться. Об этом он сказал в комментарии First Round TV, информирует DAZN.
Смотрите также Неожиданный поворот: звездный боец отказался от UFC ради боя с Усиком
Что известно о возвращении Джошуа?
Хирн выразил надежду, что 36-летний спортсмен вернется, ведь любит бокс и может вести за собой молодых бойцов.
С точки зрения бокса, то, что он пережил в физическом плане, тоже было нелегко. Люди, вероятно, не осознают масштаба этого,
– сказал промоутер.
По сообщению менеджера боксера, он тренируется, но еще некоторое время не будет готов вернуться к полноценным боксерским тренировкам. Более того, Хирн рассказал, что до аварии в команде планировали бой против Тайсона Фьюри.
Очевидно, что сейчас этого не произойдет, и я не знаю, произойдет ли это вообще когда-нибудь в будущем. Но я думаю, что в ближайшие несколько недель или месяц он может начать возвращаться, понемногу наращивать интенсивность тренировок и смотреть, в какой он форме,
– подытожил промоутер.
Что известно о ДТП с Джошуа?
В конце 2025 года Lexus, в котором был экс-чемпион мира в тяжелом весе Джошуа попал в смертельную аварию в Нигерии.
Автомобиль превысил скорость и врезался в грузовик, в результате чего погибли 2 тренера боксера – Латиф Айоделе и Син Гами. Один из них находился на переднем пассажирском сиденье, другой – на заднем рядом с Джошуа. Сам спортсмен получил незначительные травмы.
После этого появилась информация, что Джошуа решил завершить профессиональную карьеру. Однако тогда Хирн сказал, что "Эй-Джей" продолжит карьеру.
Добавим, что последний бой британец провел 20 декабря, когда нокаутировал Джейка Пола. По данным BoxRec, для британца это была 29 победа и 26 досрочная. В его пассиве четыре поражения, два из которых Александру Усику.