Нидерландский кикбоксер мог подписать контракт с UFC, но отказался от сделки. Об этом сообщает журналист Маргера.
Что известно о решении Верховена?
Он процитировал слова коммерческого директора организации Хантера Кэмпбелла, который сказал, что Верховен принял это решение из-за желания попробовать свои силы на боксерском ринге.
Это вызвало волну мыслей о возможном поединке с чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком уже в этом году.
Возможен ли бой Усик – Верховен?
39-летний Усик находится в поисках следующего соперника после того, как его противостояние с Деонтеем Уайлдером сорвалось, ведь американец решил драться с Дереком Чисорой.
Когда Усик находился в США, глава генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх в соцсетях предложил ему бой против Верховена.
На это сообщение Турки отреагировал и сам Верховен и отметил, что это именно тот вызов, которого он так долго ждал. Рико предложил проводить 1 раунд бокса – 1 раунд кикбоксинга.
СМИ сообщили, что Усик близок к подписанию контракта на бой с нидерландцем, который может состояться 9 мая 2026 года. Однако президент WBC Маурисио Сулейман в интервью The Ariel Helwani Show не смог ответить, санкционирует ли организация такой поединок.
Главное о Верховене
- Голландец провел только по одному поединку в боксе и ММА, но оба завершил победой.
- 36-летний Рико известен тем, что был чемпионом крупнейшего кикбоксерского промоушена Glory.
- Он удерживал титул 4418 день. С 2014 года он провел 22 поединка без поражений в Glory.