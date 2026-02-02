Турки Аль аш-Шейх выбрал для украинца необычного соперника. Видео с этим бойцом представитель саудовских властей разместил на своей странице в соцсети Х.

Интересно Это не Уайлдер: Усик удивил своим желанием по выбору следующего соперника

Кого хотят видеть соперником Усика?

Глава генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх разместил в соцсети Х видео с нидерландским бойцом Рико Верховеном. Самое интересное то, что этот спортсмен представляет совсем другой вид спорта – кикбоксинг.

Хочу увидеть его против Александра Усика,

– такой подписью сопроводил видео Турки.

Очевидно он намекает еще и на то, что такой бой, если бы и имел место, должен был бы обязательно состояться в Саудовской Аравии. Там, например, Усик получил звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, победив в Эр-Рияде британца Тайсона Фьюри.

Как отреагировал Верховен?

На это сообщение Турки отреагировал и сам Верховен. Спортсмен отметил, что это именно тот вызов, которого он так долго ждал. Интересно, что в биографии нидерландца есть один боксерский поединок. В 2014 году он победил малоизвестного боксера Яноша Финферу.

"Непобедимый против непобедимого. Один раунд бокса, один – кикбоксинга. Посмотрим, дойдем ли до 12 раундов", – заметил в комментариях Верховен.

В своей карьере кикбоксера Верховен провел 76 боев, одержал 66 побед, из них 21 нокаутом и потерпел 10 поражений. Непобедимым он является в боксе и смешанных единоборствах, где также провел один поединок еще в 2015 году.

Кто будет следующим соперником Усика: что известно