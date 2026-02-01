Александр Усик рассказал, что сделал сразу после того, как узнал об ужасном ДТП с участием Энтони Джошуа. Об этом он сообщил в интервью для ютуб-канала Seconds Out.

Что сказал Усик в разговоре с Джошуа?

Александр Усик отметил, что позвонил Джошуа только узнал о страшном ДТП с британцем. Украинский чемпион отметил, что обратился к своему коллеге со словами поддержки и спросил о самочувствии Джошуа.

Слушай, береги себя. Благослови тебя Бог. Это жизнь,

– так поддержал британца Усик.

Джошуа ответил, что чувствует себя хорошо. Также он поблагодарил своего бывшего соперника на ринге за теплые слова поддержки.

Что известно о ДТП с участием Джошуа?

В декабре 2025 года Lexus, в котором был экс-чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа попал в смертельную аварию в Нигерии. Автомобиль превысил скорость и врезался в грузовик, стоявший на обочине. Об этом стало известно Федеральному корпусу безопасности дорожного движения Нигерии.

В результате аварии погибли 2 тренера британского боксера – Латиф Айоделе и Син Гами. Один из них находился на переднем пассажирском сиденье, другой – на заднем рядом с Джошуа. Сам спортсмен получил незначительные травмы.

Джошуа после смертельного ДТП: что известно