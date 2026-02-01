Олександр Усик розповів, що зробив одразу після того, як дізнався про жахливу ДТП за участі Ентоні Джошуа. Про це він повідомив в інтерв'ю для ютуб-каналу Seconds Out.

Що сказав Усик у розмові з Джошуа?

Олександр Усик зазначив, що зателефонував Джошуа щойно дізнався про страшну ДТП з британцем. Український чемпіон зауважив, що звернувся до свого колеги зі словами підтримки та запитав про самопочуття Джошуа.

Слухай, бережи себе. Благослови тебе Бог. Це життя,

– так підтримав британця Усик.

Джошуа відповів, що почуваєтья добре. Також він подякував своєму колишньому супернику на ринзі за теплі слова підтримки.

Що відомо про ДТП за участі Джошуа?

У грудні 2025 року Lexus, у якому був ексчемпіон світу у важкій вазі Ентоні Джошуа потрапив у смертельну аварію в Нігерії. Автомобіль перевищив швидкість і врізався у вантажівку, що стояла на узбіччі. Про це стало відомо Федеральному корпусу безпеки дорожнього руху Нігерії.

Унаслідок аварії загинули 2 тренери британського боксера – Латіф Айоделе та Сін Гамі. Один із них перебував на передньому пасажирському сидінні, інший – на задньому поруч із Джошуа. Сам спортсмен отримав незначні травми.

Джошуа після смертельної ДТП: що відомо