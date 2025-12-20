Суперником Ентоні Джошуа був Джейк Пол, а протистояння очолило вечір боксу у Маямі (США). За регламентом боксери могли відбоксувати вісім раундів, але бій прогнозовано було завершено достроково, інформує 24 Канал.

Цікаво дізнатись Джошуа зізнався, чого його навчила команда Усика: британець здивував відповіддю

Як закінчився бій Пол – Джошуа?

Цікаво, що до цього двобою Ентоні готувався під керівництвом команди Олександра Усика. Джошуа тренувався під пильним оком українського наставника Єгора Голуба, який довів українця Дениса Берінчика до чемпіонського поясу, після чого був помічений поруч із Усиком. Також фізичною підготовкою британця займався польський спеціаліст Якуб Хицкі, який працює із Усиком.

Під час відкритого тренування Ей Джея у його куті був помічений Сергій Лапін, директор команди непереможного українця.

Усі очікували, що бій Джошуа вже у першому раунді закінчить зустріч із Полом. Так вважав навіть Усик.

Однак не сталось так, як гадалось. Боксери подарували шестираундовий бій, у якому тріумфував Джошуа. Хоча бій міг закінчитись раундом раніше, коли Пол двічі побував у нокдауні. Але третього нокдауну Джейк вже не витримав. Блогер опинився на канвасі, підійнявся на ноги, але рефері у ринзі сигналізував про дострокове закінчення двобою.

Відео нокауту у бою Пол – Джошуа

Джошуа нокаутував Пола-молодшого у шостому раунді!

Що сказали боксери після бою?

У коментарі для Netflix Sports Пол здивував своїми чемпіонськими цілями. Джейк запевнив, що повернеться та колись завоює титул чемпіона світу.

Також американець додав, що не здивований, що протримався у бою проти Джошуа майже шість повних раундів.

Я просто втомився, якщо відверто. Було дуже важко справлятися з його вагою. Думаю, якби в мене була краща витривалість, я зміг би тримати темп і продовжувати битися. Але він виступив чудово. Він б’є дуже сильно, а я показав свій особистий максимум,

– сказав Пол.

Переможець бою Джошуа подякував глядачам за підтримку та відзначив боксування Пола. Ентоні розповів, що його головною метою було дістатись до суперника, притиснути його і завдати шкоди.

"Це зайняло трохи більше часу, ніж я очікував, але правий удар знайшов свою ціль. Джейк Пол сьогодні виступив доволі добре. Я хочу віддати йому належне. Він піднімався знову і знову. Для нього в ринзі було важко, але він продовжував шукати шлях, намагався. Для цього потрібна справжня мужність. Кожен, хто виходить у ринг і підіймає рукавиці, заслуговує на повагу. Тож ми маємо віддати Джейкові належне за те, що він знову і знову намагався. Молодець", – заявив Джошуа.

Відеоогляд бою Пол – Джошуа

Скільки Пол і Джошуа заробили за бій?

Офіційних цифр ніхто не повідомляв, але були інсайди від європейської преси. За їх інформацією, обидва боксери гарантовано заробили по 50 мільйонів доларів. Однак це не фінальні заробітки обох. До прикладу, Ентоні дохід зросте за рахунок бонусу за перегляд трансляції. Тому Джошуа може заробити за цю перемогу 60 мільйонів доларів.

Натомість Пол може отримати від 75-ти до 100-та мільйонів доларів. Джейк має певну перевагу над британським супертяжем через те, що він є співвласником промоутерської компанії MVP та бере участь у розподілі комерційних доходів, зокрема від угоди із Netflix.