52-річний боксер несподівано для усіх заговорив про готовність робитись із Олександром Усиком. Айк Ібеабучі заявив, що готовий провести бій у столиці України, передає 24 Канал із посиланням на WBN.

Хто викликав на бій Усика?

Досвідчений нігерієць закликав Усика провести поєдинок у Києві наступного 2026 року. Окрім столиці він готовий побитись із непереможним українцем у будь-якому куточку світу.

Світ хоче побачити, чи справді повернувся старий вогонь. Коли я переможу Кабіру, ​​я доведу свої права на твої титули, Усику. Я зробив свою частину роботи, я позбувся від іржі двох десятиліть. Тепер я звертаюся до єдиної людини, яка має значення: ти говориш про боротьбу за свій народ. Я пропоную тобі шанс зробити саме це: захистити свої титули, захистити свою країну. Неважливо, чи буде бій в Україні, чи в Великій Британії, чи в Нігерії, чи в США. Моя нокаутуюча сила однакова,

– заявив Ібеабучі.

Окрім цього нігерійський боксер зробив сміливу заяву про перемогу нокаутом над Усиком. Ібеабучі запевнив, що нокаутує Олександра, так само як Джордж Форман нокаутував Майкла Мурера. 52-річний нігерієць претендує на чемпіонські титули українця.

Цікаво. Така перемога дозволила б Айку стати найстаршим чемпіоном світу в історії хевівейту, побивши рекорд Формана, за яким полює Володимир Кличко.

Я все ще маю здатність нокаутувати цілий локомотив. Ця нокаутуюча сила, Усику, – останнє, що мене покине, і я все ще ношу її в собі. Коли я вдарю тебе, ти відчуєш 21 перемогу та 16 нокаутів мого минулого, а також голод мого майбутнього,

– підсумував нігерієць.

Що відомо про Айка Ібеабучі?

52-річний нігерійський боксер, який має за своєю спиною 21 перемогу (16 – нокаутом). Цікаво, що Айк у професіоналах не зазнав жодної поразки (дані BoxRec).

Прізвисько – "Президент".

Востаннє проводив офіційний бій у серпні 2025 року, коли переміг 40-річного Ідріса Афінні, який знявся із поєдинку після третього раунду.

Саме після цієї перемоги Ібеабучі вперше кинув виклик Усику, який тоді ще був абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.

Усик визначився із наступним суперником

Нещодавно українець заговорив про бажання побитись із Деонтеєм Вайлдером. Наразі між командами боксерів тривають перемовини. Якщо вони вдарять по руках, то бій Усик – Вайлдер може відбутись у першій половині 2026 року.

Офіційного підтвердження двобою ще немає, а "Бронзовий бомбардувальник" вже мріє про свою перемогу нокаутом над Олександром. Натомість українець добре знає, що найнебезпечніша сторона американця це права рука.



Усик хоче бою із Вайлдером / Колаж 24 Каналу, Getty Images

Цікаво, що далеко не усі із позитивом сприйняли таке бажання Усика. Колишній промоутер українця Олександр Красюк застеріг непереможного Усика від такого двобою.

"Вайлдер небезпечний тим, що йому взагалі немає, чого втрачати від слова "зовсім". Тому він буде абсолютно розслаблений і намагатиметься звести все на свою користь одним ударом. А у Вайлдера удар – хай Бог милує. Вайлдер – атлетичний, має високий зріст, низьку вагу. Розмах рук у Деонтея надзвичайно великий порівняно навіть з Усиком. Тому так, Вайлдер незручний", – зазначив Красюк в інтерв'ю Oboz.

Також дане рішення розкритикував й відомий тренер Пол Маліньяджі.

Відзначимо, що Усик розповів, що продовжить боксувати до 41 року. Хоча перед реваншем із Даніелем Дюбуа була розмова про два бої та відхід на пенсію.