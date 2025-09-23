Недавно Джозеф Паркер опубликовал фото с Эдом Шираном, который является другом Фабио Уордли. Британец отреагировал на совместную фотографию певца со своим соперником, сообщает 24 канал со ссылкой на интервью боксера для Queensberry Promotions.

Что сказал Уордли о фото Паркера с Шираном?

Фабио Уордли отметил, что не знает ничего о том, кого Эд Ширан будет поддерживать в поединке. Однако британский боксер заявил, что ему надо будет поговорить с певцом по этому поводу.

Мне придется поговорить с ним и узнать, на чьей он стороне на самом деле, потому что если нет, то будет скандал. Посмотрим. Надеюсь, он поддержит местного бойца. Если честно, Эд довольно большой фанат бокса, поэтому он, видимо, фотографируется со многими боксерами,

– сказал Уордли.

Интервью Уордли для Queensberry Promotions: смотрите видео

Ранее в интервью Boxing Scene Фабио Уордли высказался о бое с Джозефом Паркером. Британский боксер отметил, что это будет большой поединок, а он собственно готов побеждать и завоевывать чемпионские титулы.

Какая информация известна о бое Паркер – Уордли?