Визначився суперник для Дерека Чісори у його 50-му поєдинку в кар'єрі. Про це пише 24 канал із посиланням на No Smoke Boxing.
З ким битиметься Чісора?
Як пишуть в ЗМІ, Дерек Чісора битиметься проти Джарелла Міллера. Контракти між боксерами вже підписано.
Зовсім скоро має з'явитися офіційна інформація щодо поєдинку. Бій заплановано на 13 грудня.
До слова. Головною подією вечора боксу буде бій Мозеса Ітауми. "Новий Майк Тайсон" битиметься проти Х'юї Ф'юрі, кузена Тайсона Ф'юрі.
Відзначимо, що раніше Дерек Чісора відмовився від бою з Мозесом Ітауму. Як пише talkSPORT, британського боксера не влаштувала сума гонорару у розмірі 2 мільйонів євро.
Що відомо про Чісору?
Чжан Чжилей кинув виклик Дереку Чісорі. Китайський боксер виявив бажання битися з британським боксером.
Чісора зробив прогноз на бій Паркер – Вордлі. Він вважає, що британський боксер переможе достроково.
Востаннє Дерек Чісора бився в лютому 2025 року. Британець переміг Отто Валліна одноголосним рішенням суддів.
Відзначимо, що Дерек Чісора бився проти Олександра Усика у 2020 році. Український боксер здолав британця одноголосним рішенням суддів.