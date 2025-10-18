Пол Маліньяджи висловився щодо Олександра Усика та його кар'єри. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ютуб-канал Froch On Fighting.

Що Маліньяджи порадив Полу?

Колишній чемпіон світу заявив, що він не може вказувати Олександру Усику, який вже доросла людина та має титули. Проте, на його думку, український боксер мав чудову кар'єру, а зараз йому вже нічого не треба доводити.

Маліньяджи заявив, що більш легендарним Усик вже не стане. Будуть ті, хто скаже, що він краще за Алі, а також ті, хто скаже, що йому треба більше працювати, аби перевершити його.

Продовжуючи виступи ти ризикуєш стати старим за одну ніч, дозволити себе побити й тоді ти переконаєш людей – ти не найвеличніший. Я ніхто, щоб казати дорослому чоловіку що робити, але я б на його місці завершив кар'єру,

– сказав Маліньяджі.

Раніше Олександр Усик на Kiev International Economic Forum розповів, у чому секрет його перемож. Боксер заявив, що це завдяки самодисципліні та його команді, яка дуже добре допомагає йому готуватися та аналізувати суперників.

