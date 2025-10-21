Мозес Ітаума вийде у ринг на бій за титул WBA Regular. Ба більше, британець може побитися з російським боксером, про це повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.
З ким може побитися Ітаума?
Кубрат Пулєв на разі володіє чемпіонським поясом WBA Regular. Болгарський боксер захищатиме титул регулярного чемпіона організації у бою з росіянином Муратом Гассієвим.
Промоутер Ел Сієста розповів, що Мозес Ітаума зможе битися за титул, але за однієї умови. Якщо Гассієв переможе Пулєва, то з ним битиметься британець, оскільки болгарським боксер не хоче виходити в ринг з Ітаумою.
Гассієв – той, хто вийшов з ніші, відмінний боксер, неймовірний супертяж, він щойно переміг в Америці і тепер може претендувати на титул. Мурат нокаутує Пулєва, а потім зустрінеться з Ітаумою, він буде наступним суперником. Бій Мурата Гассієва проти Мозеса Ітауми набагато краще, ніж бій Мозеса Ітауми проти Пулєва. Єдиний мінус для Ітауми – те, що Гассієв стане чемпіоном,
– сказав Сієста.
Раніше Едді Хірн в інтерв'ю Pro Boxing Fans розповів, чи відбудеться бій між Усиком та Ітаумою. Промоутер вважає, що український боксер не зацікавлений у поєдинку проти британця.
Що відомо про Гассієва?
За свою кар'єру Мурат Гассієв провів 35 поєдинків. На рахунку російського боксера 32 перемоги, 2 поразки та один, який визналили таким, що не відбувся.
Гассієв бився проти Усика. Тоді у 2018 році український боксер переміг росіянина одноголосним рішенням суддів.
Олександр Усик може побитися з Муратом Гассієвим. Переможець бою Пулєв – Гассієв стане обов'язковим претендентом на титул WBA, яким володіє українець.