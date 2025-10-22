Дейв Колдвелл висловився про боксера, який може створити проблеми Олександру Усику в очному протистоянні. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Social.

Читайте також Ексчемпіон світу спрогнозував переможця бою, у якому визначиться суперник Усика

Хто з боксерів може дати бій Усику?

Британський тренер вважає, що Мозес Ітаума може створити проблеми Олександру Усику. Дейв Колдвелл пояснив, що його думка заснована на стилі британського боксера.

Проте Колдвелл не вважає, що Ітаума може перемогти Усика. Британський спеціаліст пояснив, чому "Новому Майку Тайсону" буде складно здолати українського боксера.

Він не має досвіду, не має боїв з великою кількістю раундів, але за талантом – це він. Не факт, що він переможе Олександра, але із ним Усик матиме найбільші проблеми – це точно. Я реально не хочу, щоб він продовжував,

– сказав Колдвелл.

Раніше SecondsOut писав, що Мозес Ітаума може побитися за титул WBA Regular. Британський боксер отримає шанс, якщо росіянин Мурат Гассієв переможе Кубрата Пулєва, який володіє чемпіонським поясом.

Як Усик та Ітаума виступають у профі-ринзі?