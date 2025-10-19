На кону стоятиме право побитись із Олександром Усиком. Лоуренс Околі розповів, хто, на його думку, тріумфує у поєдинку Джозеф Паркер – Фабіо Вордлі, передає 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

До теми Анонс бою Паркер – Вордлі: на кону право побитись із Усиком

Який прогноз на бій Паркер – Вордлі дав Околі?

32-річний британський боксер вважає, що 25 жовтня у лондонському рингу святкуватиме перемогу його земляка Вордлі. На його думку, Фабіо буде гострішим у перших раундах.

Я знаю, що Паркер є колишнім чемпіоном світу і бився з найкращими бійцями, але останнім часом він не мав багато раундів. В останньому бою він провів два раунди з Баколе. За останні два-три роки він провів лише кілька раундів, я навіть не знаю скільки. Вордлі ж зараз у хорошій формі. Я думаю, що його різкість зможе пробити Паркера, і я думаю, що він завдасть йому шкоди в середині поєдинку і закінчить бій нокаутом. Але якщо цього не станеться і бій триватиме далі, я думаю, що досвід Паркера дійсно дасть про себе знати,

– сказав Вордлі.

Нещодавно Паркер підтвердив інформація, що переможець його бою проти Вордлі стане обов'язковим претендентом на поєдинок проти Усика. Слова новозеландського боксера процитувало видання FTTV Boxing.

"Переможець обов'язково битиметься з Усиком. Це шлях до слави чемпіона світу", – заявляв Паркер.

Що відомо про статистику Паркера та Вордлі?