На кону будет стоять право подраться с Александром Усиком. Лоуренс Околи рассказал, кто, по его мнению, торжествует в поединке Джозеф Паркер – Фабио Уордли, передает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

К теме Анонс боя Паркер – Уордли: на кону право подраться с Усиком

Какой прогноз на бой Паркер – Уордли дал Околи?

32-летний британский боксер считает, что 25 октября в лондонском ринге будет праздновать победу его земляка Уордли. По его мнению, Фабио будет острее в первых раундах.

Я знаю, что Паркер является бывшим чемпионом мира и дрался с лучшими бойцами, но в последнее время он не имел много раундов. В последнем бою он провел два раунда с Баколе. За последние два-три года он провел лишь несколько раундов, я даже не знаю сколько. Уордли же сейчас в хорошей форме. Я думаю, что его резкость сможет пробить Паркера, и я думаю, что он нанесет ему урон в середине поединка и закончит бой нокаутом. Но если этого не произойдет и бой будет продолжаться дальше, я думаю, что опыт Паркера действительно даст о себе знать,

– сказал Уордли.

Недавно Паркер подтвердил информация, что победитель его боя против Уордли станет обязательным претендентом на поединок против Усика. Слова новозеландского боксера процитировало издание FTTV Boxing.

"Победитель обязательно будет драться с Усиком. Это путь к славе чемпиона мира", – заявлял Паркер.

