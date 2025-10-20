41-річний колишній чемпіон за версією WBC заявив, що Олександр Усик вже усе, що можна довів. Також Віктор Постол вважає, що шанси на проведення бою Усика проти Джейка Пола в октагоні є низькими, передає 24 Канал із посиланням на vRINGE.

Читайте також Український боксер відверто зізнався про перехід в ММА

Що сказав Постол про можливий бій Усик – Пол?

Український боксер назвав можливий бій Усика проти Пола якимось знущанням. Постол припустив, що бажання Олександра про бій за правилами змішаних єдиноборств проти кривдника Майка Тайсона не втілиться у реальність.

Не думаю, що це станеться… Не думаю, що так і буде. Це вже було б, як то кажуть, якимось знущанням. Точно не знаю. Але мені здається, що цього не буде,

– відповів український боксер.

Відзначимо, що 52-річний нігерієць Айк Ібеабучі вже висловив бажання битися з Усиком.

"Усик – людина, яка на вершині, великий чемпіон, але його правління скоро закінчиться. Я повертаюся не для тренувань. Я йду за титулом чемпіона світу. Я доберуся до Усика. "Президент" налаштований серйозно", – процитувало слова Ібеабучі World Boxing News.

Що відомо про Віктора Постола?