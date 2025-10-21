Роберт Маккрекен висловився про подальші плани Олександра Усика. Окрім того, він поділився думками, хто з боксерів може здолати українця зараз, повідомляє 24 канал із посиланням на Froch On Fighting.

Що Маккрекен сказав про Усика?

Британський тренер назвав Олександра Усика – фантастичним боксером. Маккрекен сказав, що чому б українському чемпіону не провести ще декілька поєдинків, адже він має чималу кількість навичок та вміє привертати увагу.

Зараз важко уявити когось, хто зможе його перемогти в найближчих боях. Без жодних сумнівів, Ітаума дістанеться до вершини. Він динамічний, потужний, має швидкість – у нього є все необхідне. Це суперпроспект, і він точно стане чемпіоном світу. Без тіні сумніву,

– сказав тренер.

Окрім того, Роберт Маккрекен зізнався, за участі яких боксерів любить дивитися поєдинки. Серед них Теренс Кроуфорд, Джервонта Девіс та Олександр Усик.

Раніше Лоуренс Околі в інтерв'ю talkSPORT назвав переможця бою Паркер – Вордлі, де визначится наступний суперник Усика. Колишній чемпіон світу вважає, що це буде Джозеф Паркер.

Що відомо про Усика?