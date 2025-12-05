Маурісіо Сулейман висловився щодо поєдинку між Усиком та Вайлдером. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на iFL TV.
Що Сулейман сказав про бій Усик – Вайлдер?
Президент WBC заявив, що нічого поганого не бачить у поєдинку між українським "Королем хевівейту" та "Бронзовим бомбардувальником". Він наголосив, що американець посідає 8 – 9 місце у рейтингу Всесвітньої боксерської ради.
Сулейман згадав, що Усик двічі бився проти Тайсона Ф'юрі і Даніеля Дюбуа. Зі слів президента WBC, ймовірно, український боксер думає про те, що бій з Вайлдером буде легкий, але це не так.
Мені подобається Деонтей. Він заслуговує ще одного шансу. Він завжди був з WBC, а Усик – чудовий боєць, але ніколи не можна недооцінювати цей удар,
– сказав Сулейман.
Нагадаємо, що Усик запросив добровільний захист титулу WBC у бою з Деонтеєм Вайлдером. Український чемпіон вирішив не чекати на обов'язкових претендентів.
Чи погодила WBC захист титулу Усика?
Сулейман в інтерв'ю Sky Sports розповів, чи дозволила Всесвітня боксерська рада захищати титул Усику у бою з Вайлдером.
Якщо Усик дійсно хоче битися з Вайлдером, то він доступний для цього бою. Деонтей знаходиться в топ-10 рейтингу WBC та може стати суперником Усика у разі згоди обох сторін,
– сказав президент WBC.
Нагадаємо, що Агіт Кабаєл є тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC та головним претендентом на бій проти Усика. Проте німець 10 січня 2026 року битиметься проти Дамяна Книби в Обергаузені.
Усик – Вайлдер: що відомо про протистояння?
Усик неочікувано повідомив про вибір наступного суперника. Зрештою Вайлдер швидко відреагував на виклик українського боксера, заявивши, що у захваті від того, що зможе побитися з "Королем хевівейту".
Водночас Пол Маліньяджі розкритикував ідею Усика побитися з Вайлдером. Відомий тренер наголосив, що тоді українцю краще побитися з Володимиром Кличком.
А у команді Усика вважають, що перемога на Вайлдером зміцнить спадщину українського боксера. Директор Сергій Лапін заявив, що це важлива глава в історії надважкої ваги.