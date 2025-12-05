Маурисио Сулейман высказался относительно поединка между Усиком и Уайлдером. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на iFL TV.

Что Сулейман сказал о бое Усик – Уайлдер?

Президент WBC заявил, что ничего плохого не видит в поединке между украинским "Королем хевивейта" и "Бронзовым бомбардировщиком". Он отметил, что американец занимает 8 – 9 место в рейтинге Всемирного боксерского совета.

Сулейман вспомнил, что Усик дважды дрался против Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа. Со слов президента WBC, вероятно, украинский боксер думает о том, что бой с Уайлдером будет легкий, но это не так.

Мне нравится Деонтей. Он заслуживает еще одного шанса. Он всегда был с WBC, а Усик – замечательный боец, но никогда нельзя недооценивать этот удар,

– сказал Сулейман.

Напомним, что Усик запросил добровольную защиту титула WBC в бою с Деонтеем Уайлдером. Украинский чемпион решил не ждать обязательных претендентов.

Согласовала ли WBC защиту титула Усика?

Сулейман в интервью Sky Sports рассказал, разрешил ли Всемирный боксерский совет защищать титул Усику в бою с Уайлдером.

Если Усик действительно хочет драться с Уайлдером, то он доступен для этого боя. Деонтей находится в топ-10 рейтинга WBC и может стать соперником Усика в случае согласия обеих сторон,

– сказал президент WBC.

Напомним, что Агит Кабаел является временным чемпионом мира по версии WBC и главным претендентом на бой против Усика. Однако немец 10 января 2026 года будет драться против Дамяна Кныбы в Обергаузене.

Усик – Уайлдер: что известно о противостоянии?