Маурисио Сулейман высказался относительно поединка между Усиком и Уайлдером. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на iFL TV.
Что Сулейман сказал о бое Усик – Уайлдер?
Президент WBC заявил, что ничего плохого не видит в поединке между украинским "Королем хевивейта" и "Бронзовым бомбардировщиком". Он отметил, что американец занимает 8 – 9 место в рейтинге Всемирного боксерского совета.
Сулейман вспомнил, что Усик дважды дрался против Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа. Со слов президента WBC, вероятно, украинский боксер думает о том, что бой с Уайлдером будет легкий, но это не так.
Мне нравится Деонтей. Он заслуживает еще одного шанса. Он всегда был с WBC, а Усик – замечательный боец, но никогда нельзя недооценивать этот удар,
– сказал Сулейман.
Напомним, что Усик запросил добровольную защиту титула WBC в бою с Деонтеем Уайлдером. Украинский чемпион решил не ждать обязательных претендентов.
Согласовала ли WBC защиту титула Усика?
Сулейман в интервью Sky Sports рассказал, разрешил ли Всемирный боксерский совет защищать титул Усику в бою с Уайлдером.
Если Усик действительно хочет драться с Уайлдером, то он доступен для этого боя. Деонтей находится в топ-10 рейтинга WBC и может стать соперником Усика в случае согласия обеих сторон,
– сказал президент WBC.
Напомним, что Агит Кабаел является временным чемпионом мира по версии WBC и главным претендентом на бой против Усика. Однако немец 10 января 2026 года будет драться против Дамяна Кныбы в Обергаузене.
Усик – Уайлдер: что известно о противостоянии?
Усик неожиданно сообщил о выборе следующего соперника. В конце концов Уайлдер быстро отреагировал на вызов украинского боксера, заявив, что в восторге от того, что сможет подраться с "Королем хевивейта".
В то же время Пол Малиньяджи раскритиковал идею Усика подраться с Уайлдером. Известный тренер отметил, что тогда украинцу лучше подраться с Владимиром Кличко.
А в команде Усика считают, что победа на Уайлдером укрепит наследие украинского боксера. Директор Сергей Лапин заявил, что это важная глава в истории супертяжелого веса.