Усик не против подраться с бывшим чемпионом UFC, который опозорился поездкой в Россию. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Champs.

Читайте также Определился дебютный бой Амосова в UFC: соперник и дата поединка украинской звезды

С кем хотел бы подраться Усик по правилам ММА?

Усик признался, что задумывался о том, чтобы провести поединок по правилам ММА. Однако он подчеркнул, что впоследствии понял, что это плохая идея.

В ответ на вопрос, с кем бы украинским боксер подрался из UFC, он назвал одного человека.

С Джоном Джонсом,

– сказал Усик.

Напомним, что недавно Джонс посетил Чечню по приглашению Рамзана Кадырова.

Как Джонс съездил к Кадырову?

Кадыров пригласил бывшего чемпиона UFC на празднование 18-летия своего сына. Джонс на своей странице в социальной сети Х выразил восторг от поездки в Грозный.

Это было круто. Меня пригласил президент Кадыров. Я провел день, празднуя 18-летие его сына, мне разрешили пострелять из экзотического оружия, больше всего понравился РПГ. Меня еще никогда так не угощали – ел, как король, – сказал Джонс.

Кроме того, экс-чемпион не остался с пустыми руками. Джонс приобрел квартиру в Грозном.

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Кто такой Джонс?