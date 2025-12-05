Пол Малиньяджи негативно отнесся к решению Усика драться против Уайлдера. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.

Читайте также Усик признался, что хотел бы подраться с бойцом UFC, который опозорился поездкой в Чечню

Что сказал Малиньяджи о бое Усик – Уайлдер?

Американский тренер раскритиковал потенциальный бой между Усиком и Уайлдером. Он заявил, что тогда украинский боксер лучше бы вызвал на поединок Владимира Кличко.

Да, у Деонтея была замечательная карьера, в свое время он был очень сильным – я это признаю. Но, честно, на данный момент поединок Уайлдера с Владимиром Кличко был бы более конкурентным, чем его бой против Усика,

– сказал Малиньяджи.

Малиньяджи вспомнил последний бой Уайлдера, заявив, что заснул и не смог досмотреть до конца. Американский боксер выглядел очень слабым и ужасным, и точно сейчас не заслуживает титульный бой.

Почему Усик хочет подраться с Уайлдером?

Как пишет talkSPORT, Усик хочет защитить титул WBC, но претенденты Агит Кабаел и Лоуренс Околи не вызывают финансового и спортивного интереса у украинского боксера.

Поэтому Уайлдер один из самых выгодных вариантов для Усика. Ведь пока Тайсон Фьюри не даст согласие на третий бой, то у украинского чемпиона нет немало опций для проведения других интересных боев.

Кроме того, Усик хочет продемонстрировать себя на американском рынке. Ведь в США он провел всего три поединка за карьеру.

Что известно о противостоянии Усик – Уайлдер?