Директор команды Усика Сергей Лапин поделился мыслями о решении чемпиона. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Ready to Fight.

Что сказал Лапин о бое Усик – Уайлдер?

Лапин поддержал идею Усика подраться с Уайлдером. Директор команды украинского боксера отметил, что американец именитый боец имя которого появится в рекорде его подопечного.

Он подчеркнул достижения Уайлдера, отметив, что американец все-таки бывший чемпион мира, а также является одним из самых опасных панчеров в истории.

Победа над таким человеком укрепляет наследие Усика и закрывает еще одну важную главу в истории тяжелого веса. Это не просто бой.

– сказал Лапин.

Директор команды Усика отметил, что бой против Уайлдера привлечет большое внимание болельщиков, СМИ, а также всего боксерского мира.

С кем еще Усик хотел бы провести бой?

Александр Усик в комментарии iFL TV высказался о возможном бое с Энди Руисом. Он отметил, что не исключает вариант поединка с мексиканским боксером, хотя ранее с ним не встречался.

Дам ли шанс Энди Руису? Я не знаю, с ним я не дрался. Возможно, после боя с Деонтеем Уайлдером. Я не знаю. Сейчас я просто работаю по своему плану, – сказал Усик.

Украинский боксер также заявил, что возможно его план отличается от плана команды. Однако сейчас в первую очередь бой с Уайлдером.

Усик – Уайлдер: что известно о бое?