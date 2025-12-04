Директор команди Усика Сергій Лапін поділився думками про рішення чемпіона. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Ready to Fight.

Що сказав Лапін про бій Усик – Вайлдер?

Лапін підтримав ідею Усика побитися з Вайлдером. Директор команди українського боксера наголосив, що американець іменитий боєць ім'я якого з'явиться у рекорді його підопічного.

Він підкреслив здобутки Вайлдера, зазначивши, що американець все-таки колишній чемпіон світу, а також є одним з найнебезпечніших панчерів в історії.

Перемога над такою людиною зміцнює спадщину Усика та закриває ще одну важливу главу в історії важкої ваги. Це не просто бій.

– сказав Лапін.

Директор команди Усика наголосив, що бій проти Вайлдера приверне велику увагу вболівальників, ЗМІ, а також усього боксерського світу.

З ким ще Усик хотів би провести бій?

Олександр Усик у коментарі iFL TV висловився про можливий бій з Енді Руїсом. Він наголосив, що не виключає варіант поєдинку з мексиканським боксером, хоча раніше з ним не зустрічався.

Чи дам шанс Енді Руїсу? Я не знаю, з ним я не бився. Можливо, після бою з Деонтеєм Вайлдером. Я не знаю. Зараз я просто працюю за своїм планом, – сказав Усик.

Український боксер також заявив, що можливо його план відрізняється від плану команди. Проте зараз впершу чергу бій з Вайлдером.

Усик – Вайлдер: що відомо про бій?