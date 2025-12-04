Директор команди Усика Сергій Лапін поділився думками про рішення чемпіона. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Ready to Fight.
Що сказав Лапін про бій Усик – Вайлдер?
Лапін підтримав ідею Усика побитися з Вайлдером. Директор команди українського боксера наголосив, що американець іменитий боєць ім'я якого з'явиться у рекорді його підопічного.
Він підкреслив здобутки Вайлдера, зазначивши, що американець все-таки колишній чемпіон світу, а також є одним з найнебезпечніших панчерів в історії.
Перемога над такою людиною зміцнює спадщину Усика та закриває ще одну важливу главу в історії важкої ваги. Це не просто бій.
– сказав Лапін.
Директор команди Усика наголосив, що бій проти Вайлдера приверне велику увагу вболівальників, ЗМІ, а також усього боксерського світу.
З ким ще Усик хотів би провести бій?
Олександр Усик у коментарі iFL TV висловився про можливий бій з Енді Руїсом. Він наголосив, що не виключає варіант поєдинку з мексиканським боксером, хоча раніше з ним не зустрічався.
Чи дам шанс Енді Руїсу? Я не знаю, з ним я не бився. Можливо, після бою з Деонтеєм Вайлдером. Я не знаю. Зараз я просто працюю за своїм планом, – сказав Усик.
Український боксер також заявив, що можливо його план відрізняється від плану команди. Проте зараз впершу чергу бій з Вайлдером.
Усик – Вайлдер: що відомо про бій?
Бій може відбутися у лютому – березні в Ер-Ріяді у Саудівській Аравії, або ж у квітні у США (Лас-Вегас або Нью-Йорк). Наразі команди вирішують питання щодо місця проведення бою.
Відзначимо, що Вайлдер вже відреагував на виклик Усика. Американський боксер висловив здивування, але у захваті від можливості зустрітися з українським чемпіоном в очному протистоянні.
Усик також висловив бажання, щоб на кону поєдинку був чемпіонський пояс WBC. Президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман наголосив, що організація дала дозвіл на проведення титульного бою.