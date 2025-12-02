Директор команди Усика Сергій Лапін розповів, чи буде українець присутній у кутку британського боксера на наступних поєдинках. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на The Independent.
Чи буде Усик у кутку Джошуа?
Він наголосив, що тренер Джошуа не одна людина. У підготовці британського боксера бере участь ціла команда – головний тренер, його помічник та ще декілька сильних фахівців.
Лапін підкреслив, що підготовка до бою є цілою системою. І кожен відповідає за свою частину роботи.
Ей Джей приїхав до тренувального табору, він з Усиком працював разом, але спарингів не було. Джейк Пол не шульга, тому спаринги з Олександром не мають сенсу. Чи буде Усик у кутку Джошуа в майбутньому? На чемпіонських боях, думаю, так,
– сказав Лапін.
Нагадаємо, що у наступному бою Джошуа зустрінеться із Джейком Полом. Поєдинок заплановано на 19 грудня 2025 року в Маямі.
Що казав Усик про бій Пол – Джошуа?
В інтерв'ю iFL TV Усик розповів, що Джошуа може вбити Пола. Він підкреслив, що британський боксер є олімпійським чемпіоном, а американець просто блогер, спортсмен та шоумен.
Усик заявив, що буде молитися за Пола, оскільки він хоче зустрітися з блогером у бою в октагоні.
"Так. Я молитимуся за Джейка Пола, бо хочу битися з ним в октагоні", – сказав боксер.
Що відомо про тренування Джошуа у таборі Усика?
У листопаді 2025 року з'явилася інформація, що Джошуа готується до наступного поєдинку у таборі Усика.
Згодом "Ей Джей" заявив, що справді проводив підготовку у таборі Усика в іспанській Валенсії. Британський боксер наголосив про те, що таким чином він вирішив відволіктися від Лондона та дізнатися щось нове.
Пізніше Джошуа зізнався, якою була реакція його тренера на те, що він приєднався до табору Усика. Зі слів боксера, спеціаліст наголосив, що це чудовий хід.