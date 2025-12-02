Ентоні Джошуа вирішив ризикнути та доєднався до тренувального табору Олександра Усика. Ей Джей готується до бою із Джейком Полом під керівництвом команди українця. Сам Усик прокоментував таку підготовку британця, пише 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Boxing King Media.

За яким планом Джошуа готується до бою із Полом?

Український чемпіон відверто розповів, що команда не нав'язує британцю його стиль, наголосивши на їх різноманітності. Команда Усик розробила для Джошуа його індивідуальний план, який допоможе Ентоні розвиватись.

Ми даємо те, що допоможе Ентоні розвиватися. Моя команда розробляє для мене план, який допоможе мені. Вона розробить план, який допоможе тобі, Богдану, Максу. Вони не віддають мій план. Вони розробляють новий: "Дивись, Ентоні, це ось так працює". "Добре, я спробую",

– сказав Усик.

Хто готує Джошуа до бою із Полом?

The Independent повідомляло, що Ентоні готується до поєдинку під керівництвом українського тренера Єгора Голуба. Також наголошувалось, що українець буде у куті Ей Джея під час протистояння із кривдником Майка Тайсона.

Сам британський супертяж розповів про серйозні навантаження під час роботи з українським коучем.

"Єгор мене реально "вбиває" на тренуваннях, муштрує по повній", – заявив Джошуа.

Що відомо про бій Пол – Джошуа?