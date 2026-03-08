Аспіналл не вважає Ріко кращим боксером за Усика, бо на планеті немає нікого, хто був би кращим за Усика. Йому складно сказати, що Ріко легко виграє бій, але він переконаний, що в нього є шанс на перемогу, передає Ring Magazine.

Дивіться також "Все до цього йде": Красюк сказав, хто може стати суперником Усика після Верховена

Що ще сказав Аспіналл?

Він завжди буде трохи упередженим щодо Ріко, адже вони друзі.

Його дивує, наскільки закритою інколи буває боксерська спільнота для спортсменів з інших бойових видів спорту і як їм важко отримати шанс проявити себе.

Він підкреслив, що Ріко – великий боєць із сильною ударною технікою, а його психологічна стійкість, впевненість у собі та успіхи в кікбоксингу дають йому реальні шанси на перемогу.

Які найпам'ятніші бої Олександра Усика?

Найважливіші бої в суперважкій вазі: