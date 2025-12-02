Директор команды Усика Сергей Лапин рассказал, будет ли украинец присутствовать в углу британского боксера на следующих поединках. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на The Independent.
Читайте также Усик признался, использует ли Джошуа его план в подготовке к бою с Полом
Будет ли Усик в углу Джошуа?
Он отметил, что тренер Джошуа не один человек. В подготовке британского боксера участвует целая команда – главный тренер, его помощник и еще несколько сильных специалистов.
Лапин подчеркнул, что подготовка к бою является целой системой. И каждый отвечает за свою часть работы.
Эй Джей приехал в тренировочный лагерь, он с Усиком работал вместе, но спаррингов не было. Джейк Пол не левша, поэтому спарринги с Александром не имеют смысла. Будет ли Усик в углу Джошуа в будущем? На чемпионских боях, думаю, да,
– сказал Лапин.
Напомним, что в следующем бою Джошуа встретится с Джейком Полом. Поединок запланирован на 19 декабря 2025 года в Майами.
Что говорил Усик о бое Пол – Джошуа?
В интервью iFL TV Усик рассказал, что Джошуа может убить Пола. Он подчеркнул, что британский боксер является олимпийским чемпионом, а американец просто блогер, спортсмен и шоумен.
Усик заявил, что будет молиться за Пола, поскольку он хочет встретиться с блогером в бою в октагоне.
"Да. Я буду молиться за Джейка Пола, потому что хочу драться с ним в октагоне", – сказал боксер.
Что известно о тренировках Джошуа в лагере Усика?
В ноябре 2025 года появилась информация, что Джошуа готовится к следующему поединку в лагере Усика.
Впоследствии "Эй Джей" заявил, что действительно проводил подготовку в лагере Усика в испанской Валенсии. Британский боксер отметил о том, что таким образом он решил отвлечься от Лондона и узнать что-то новое.
Позже Джошуа признался, какой была реакция его тренера на то, что он присоединился к лагерю Усика. По словам боксера, специалист отметил, что это замечательный ход.