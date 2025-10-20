41-летний бывший чемпион по версии WBC заявил, что Александр Усик уже все, что можно доказал. Также Виктор Постол считает, что шансы на проведение боя Усика против Джейка Пола в октагоне являются низкими, передает 24 Канал со ссылкой на vRINGE.
Что сказал Постол о возможном бое Усик – Пол?
Украинский боксер назвал возможный бой Усика против Пола каким-то издевательством. Постол предположил, что желание Александра о бое по правилам смешанных единоборств против обидчика Майка Тайсона не воплотится в реальность.
Не думаю, что это произойдет... Не думаю, что так и будет. Это уже было бы, как говорится, каким-то издевательством. Точно не знаю. Но мне кажется, что этого не будет,
– ответил украинский боксер.
Отметим, что 52-летний нигериец Айк Ибеабучи уже выразил желание драться с Усиком.
"Усик – человек, который на вершине, великий чемпион, но его правление скоро закончится. Я возвращаюсь не для тренировок. Я иду за титулом чемпиона мира. Я доберусь до Усика. "Президент" настроен серьезно", – процитировало слова Ибеабучи World Boxing News.
Что известно о Викторе Постоле?
41-летний украинский боксер, который был чемпионом мира по версии WBC в 2015 – 2016 годах.
Одержал на профи-ринге 33 победы (12 – нокаутом), потерпев при этом 5-ти поражений.
Последний раз выходил в ринг 11 октября 2025, когда во Дворце спорта в Киеве победил единогласным решением судей испанца Алехандро Мойю по итогам 10 раундов – 98:83, 100:90 и 97:93.
Постол благодаря этой победе получил титул IBO International.