41-летний бывший чемпион по версии WBC заявил, что Александр Усик уже все, что можно доказал. Также Виктор Постол считает, что шансы на проведение боя Усика против Джейка Пола в октагоне являются низкими, передает 24 Канал со ссылкой на vRINGE.

Что сказал Постол о возможном бое Усик – Пол?

Украинский боксер назвал возможный бой Усика против Пола каким-то издевательством. Постол предположил, что желание Александра о бое по правилам смешанных единоборств против обидчика Майка Тайсона не воплотится в реальность.

Не думаю, что это произойдет... Не думаю, что так и будет. Это уже было бы, как говорится, каким-то издевательством. Точно не знаю. Но мне кажется, что этого не будет,

– ответил украинский боксер.

Отметим, что 52-летний нигериец Айк Ибеабучи уже выразил желание драться с Усиком.

"Усик – человек, который на вершине, великий чемпион, но его правление скоро закончится. Я возвращаюсь не для тренировок. Я иду за титулом чемпиона мира. Я доберусь до Усика. "Президент" настроен серьезно", – процитировало слова Ибеабучи World Boxing News.

Что известно о Викторе Постоле?