Вероятный бой Александра Усика против Деонтея Уайлдера может состояться в первой половине 2026 года. В команде бывшего абсолютного чемпиона мира в хевивейте показали одну из тренировок украинца, пишет 24 Канал со ссылкой на READY TO FIGHT.

В какой физической форме находится Усик?

Даже при отсутствии официальной информации относительно следующего боя и посещения различных боксерских событий Усик не забывает давать нагрузку своему телу. Александр находится в хорошей физической форме.

Видео с тренировки Усика

Напомним, что Усик был почетным гостем на конвенции WBC в Таиланде, где получил награду "лучший боец года".

Где и когда может состояться бой Усик – Уайлдер?

Известный инсайдер Лэнс Пагмайр заговорил о первой половине 2026 года. Вместо этого команды рассматривают Лас-Вегас или Техас. По его мнению, это оптимальные варианты для проведения такого боя.

Интересно, что ранее издание World Boxing News также сообщало возможный срок и место проведения поединка. Тогда речь шла о феврале – марте в Эр-Рияде, а также апреле в США (Лас-Вегас или Нью-Йорк).

Как боксерский мир реагирует на возможную битву Усик – Уайлдер?