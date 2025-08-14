Колишній чемпіон Спенсер Олівер впевнений, що глядачі не побачать в одному ринзі Олександра Усика та Джозефа Паркера. На його думку, непереможний українець свідомо відмовиться від чемпіонського поясу WBO, інформує 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

Чи втратить Усик пояс WBO?

У такому випадку Усик знову втратить звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті, яке повернув собі 19 липня завдяки перемозі у реванші над Даніелем Дюбуа.

Абсолютним чемпіоном світу на цей час є Олександр Усик. Цілком ймовірно, що Усик може звільнити пояс WBO,

– сказав Олівер.

Якщо так станеться, то за вакантний пояс чемпіона світу за версією WBO можуть побитись обов'язковий претендент по лінії Джозеф Паркер проти Мозеса Ітауми, якому активно приписують бій із Усиком.

Довідка. За спиною Ітауми, якому лише 20 років, вже є 12 переможних боїв (10 – нокаутом). Вже 16 серпня Мозес вийде у ринг проти досвідченого Ділліана Вайта. Натомість Джозеф Паркер провів на профі-рингу 39 поєдинків – 36 перемог (24 – нокаутом) при 3-х поразках.

Усик може відмовитись від поясу, аби провести рейтинговіший бій у своєму "прощальному танці" у кар'єрі. Попереду в Олександра останній двобій на профі-рингу. Українцю приписують у суперники Тайсона Ф'юрі та інших топових супертяжів.