Баррі Макгіган поділився думками про бій між колишнім чемпіоном світу та блогером зі США. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на SecondsOut.

Читайте також Джошуа неочікувано розхвалив Пола перед боєм, порівнявши його з Ф'юрі

Що сказав Макгіган про бій Пол – Джошуа?

Британський тренер розніс Пола за поєдинок проти Джошуа. Макгіган вважає, що "Ей Джей" знищить американського блогера в очному протистоянні.

Він вважає, що британський боксер не буде винний у побитті американця, адже йому запропонували шалені кошти за бій.

Який дурень. Абсолютний ідіот, Джейка повністю знищать. Якщо це правда, його повністю знищать, і знаєш, хто може звинуватити Джошуа? Цей хлопець запропонував йому 35 чи 40 мільйонів. Боже Всемогутній, це неймовірно, скажімо так,

– висловився спеціаліст.

Раніше Абель Санчес висловився про бій Пол – Джошуа у коментарі iFL TV. Тренер заявив, що потрібно віддати належне американському блогера, однак у бою з британським боксером він може сильно постраждати.

До слова. Бій Пол – Джошуа відбудеться 19 грудні 2025 року у Маямі. Транслюватиме спортивне шоу стрімінгова платформа Netflix.

Як Пол дійшов до бою з Джошуа?