Барри Макгиган поделился мыслями о бое между бывшим чемпионом мира и блогером из США. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на SecondsOut.

Что сказал Макгиган о бое Пол – Джошуа?

Британский тренер разнес Пола за поединок против Джошуа. Макгиган считает, что "Эй Джей" уничтожит американского блогера в очном противостоянии.

Он считает, что британский боксер не будет виноват в избиении американца, ведь ему предложили огромные средства за бой.

Какой дурак. Абсолютный идиот, Джейка полностью уничтожат. Если это правда, его полностью уничтожат, и знаешь, кто может обвинить Джошуа? Этот парень предложил ему 35 или 40 миллионов. Боже Всемогущий, это невероятно, скажем так,

– высказался специалист.

Ранее Абель Санчес высказался о бое Пол – Джошуа в комментарии iFL TV. Тренер заявил, что нужно отдать должное американскому блогеру, однако в бою с британским боксером он может сильно пострадать.

К слову. Бой Пол – Джошуа состоится 19 декабря 2025 года в Майами. Транслировать спортивное шоу будет стриминговая платформа Netflix.

Как Пол дошел до боя с Джошуа?